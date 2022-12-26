Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

14:24, 26 дек 2022

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров во время оперативного совещания в правительстве республики предложил ввести в Башкирии особый противопожарный режим с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.



По словам докладчика, введение особого противопожарного режима позволит сократить количество пожаров. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это предложение.

Фарит Гумеров рассказал, что за прошедшую неделю в республике произошел 151 пожар, спасено 59 человек, 9 человек погибло.


Кроме того, с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года во всех муниципалитетах республики пройдут мероприятия штабного формата профилактики пожаров.

«Применение этого формата в предыдущие годы позволило добиться сокращения смертности при пожарах в новогодние праздники», - отметил Фарит Гумеров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Читайте также

Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Политика в Башкирии
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Радий Хабиров: "Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами"
Политика в Башкирии
Радий Хабиров: "Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами"
В Стерлитамаке подросток получил травмы запуская фейерверки
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке подросток получил травмы запуская фейерверки
В Башкирии участились случаи пропажи грибников и ягодников
Происшествия в Башкирии
В Башкирии участились случаи пропажи грибников и ягодников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: