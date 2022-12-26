В Башкирии с 31 декабря вводится особый противопожарный режим

14:24, 26 дек 2022

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров во время оперативного совещания в правительстве республики предложил ввести в Башкирии особый противопожарный режим с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.







По словам докладчика, введение особого противопожарного режима позволит сократить количество пожаров. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это предложение.



Фарит Гумеров рассказал, что за прошедшую неделю в республике произошел 151 пожар, спасено 59 человек, 9 человек погибло.





Кроме того, с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года во всех муниципалитетах республики пройдут мероприятия штабного формата профилактики пожаров.



«Применение этого формата в предыдущие годы позволило добиться сокращения смертности при пожарах в новогодние праздники», - отметил Фарит Гумеров.

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