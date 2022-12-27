Уроженец Сибая Вадим Салихов погиб в ходе спецоперации на Украине

09:43, 27 дек 2022

На Украине в ходе СВО погиб старший сержант из Башкирии Вадим Салихов. Об этом рассказало «Сибай ТВ».



Сегодня утром, 27 декабря, в Доме молодежи на улице Ленина, 7 состоится церемония прощания с погибшим. В связи с этим с 09:00 часть нечетной стороны улицы Ленина будет перекрыта.







Напомним, вчера стало известно о гибели на Украине в ходе специальной военной операции бойца добровольческого батальона имени майора Александра Достовалова, уроженца Уфимского района Башкирии Руслан Остерман. У него остались жена и дети.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сибая Марсель Нурасов.

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