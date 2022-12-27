В Башкирии пенсионеры досрочно получат январские пенсии

11:30, 27 дек 2022

Пенсионеры Башкирии из-за новогодних праздников досрочно получат свои январские пенсии, сообщили в отделении Пенсионного фонда по региону.



Как уточнили в пресс-службе Фонда, речь идет о тех пенсионерах, кто получает пенсии в первой половине января.







«Получателям пенсии и иных социальных выплат через кредитные учреждения 12-го числа, денежные средства за январь 2023 года будут перечислены досрочно — 29 декабря 2022 года», — добавили в отделении Пенсионного фонда по Башкирии.



Те, кто получает пенсии в почтовых отделениях, смогут получить ее по графику, начиная с 3 января 2023 года. Конкретные сроки доставки были указаны в квитанциях к поручениям за декабрь.

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