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В Башкирии пенсионеры досрочно получат январские пенсии

В Башкирии пенсионеры досрочно получат январские пенсии

11:30, 27 дек 2022

Пенсионеры Башкирии из-за новогодних праздников досрочно получат свои январские пенсии, сообщили в отделении Пенсионного фонда по региону.

Как уточнили в пресс-службе Фонда, речь идет о тех пенсионерах, кто получает пенсии в первой половине января.



«Получателям пенсии и иных социальных выплат через кредитные учреждения 12-го числа, денежные средства за январь 2023 года будут перечислены досрочно — 29 декабря 2022 года», — добавили в отделении Пенсионного фонда по Башкирии.

Те, кто получает пенсии в почтовых отделениях, смогут получить ее по графику, начиная с 3 января 2023 года. Конкретные сроки доставки были указаны в квитанциях к поручениям за декабрь.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: пенсия
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