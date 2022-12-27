Уроженец Стерлитамака Михаил Коваленко погиб в ходе спецоперации на Украине

22:15, 27 дек 2022

В ходе специальной военной операции на Украине погиб десантник из башкирского города Стерлитамака Михаил Коваленко. Он принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил мэр Рустем Газизов.







Коваленко проходил срочную службу в рядах ВДВ в должности командира боевой машины. После демобилизации много уделял внимания патриотическому воспитанию детей и подростков. В сентябре текущего года Михаил записался добровольцем, чтобы принять участие в СВО. Он был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач.





Церемония прощания с военнослужащим состоится 28 декабря. Панихида начнется в «Доме прощания» по улице Комарова, 18а в 10:30.



Напомним, сегодня стало известно, что в ходе СВО в ДНР погиб Вадим Салихов.

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