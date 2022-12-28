В Бураевском районе Башкирии семья открыла музей советского детства

10:06, 28 дек 2022

Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о музее, открытом предпринимателями Артуром и Раисой Калимуллиными в селе Бураево.



Глава республики поделился, что все началось с открытия семьей магазина, позже хозяева решили выделить в нем место для выставки экспонатов, связанных с бытом советского периода. В итоге музей пополнился интересными предметами не только из деревни и соседних населенных пунктов, но и со всей страны.







Сейчас в Музее советского детства хранятся более 600 кукол, игрушек и других экспонатов.



— Спасибо семье Калимуллиных за такую добрую инициативу. Интересно и полезно, — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети Радия Хабирова