Уфимским водителям пригрозили серьезными штрафами за парковку у мусорных баков

10:51, 28 дек 2022

Мэрия столицы Башкирии в своих социальных сетях предупредила о штрафах для водителей, паркующих свои авто перед мусорными контейнерами.







Как отметили в администрации Уфы, владельцы машин зачастую считают, что никому не мешают, однако из-за них спецтехника нередко попросту не может подъехать к мусоркам и выгрузить отходы. Особенно усугубляется ситуация на зимних праздниках.



Напомним, закон о запрете парковки на мусорных площадках и перед ними был принят в январе 2020 года. Согласно нему, физическим лицам грозят штрафы от 1000 до 2000 рублей, должностным — от 5000 до 10 000, юридическим — от 20 000 до 30 000.





Как отмечает Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, с начала месяца в Уфе зарегистрировали уже 215 случаев невывоза мусора из-за препятствий.

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Фото: администрация Уфы