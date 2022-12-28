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Уфимка удивилась странными вариантами оплаты проезда

Уфимка удивилась странными вариантами оплаты проезда

14:15, 28 дек 2022

Жительница Уфы пожаловалась на странные варианты оплаты проезда в городском автобусе. В нарушение законодательства, водители просят делать переводы на карты Сбербанка.

«Автобус №220, следующий от остановки «Округ Галле» в «ЖК 8 марта» не принимает оплату по карте. Вообще никакую карту: ни Алга, ни дебетовую. Только наличка, только перевод на Сбербанк.



Заставьте убрать в транспорте такой вид оплаты, как перевод на Сбербанк, демонтируйте таблички. Это нарушения законодательства», — пожаловалась Мария К.

Ранее жительница Уфы удивилась тому, что некоторые из семей мобилизованных были приглашены на елку, а другие даже не знали об этом.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа
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