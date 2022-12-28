Уфимка удивилась странными вариантами оплаты проезда
14:15, 28 дек 2022
Жительница Уфы пожаловалась на странные варианты оплаты проезда в городском автобусе. В нарушение законодательства, водители просят делать переводы на карты Сбербанка.
«Автобус №220, следующий от остановки «Округ Галле» в «ЖК 8 марта» не принимает оплату по карте. Вообще никакую карту: ни Алга, ни дебетовую. Только наличка, только перевод на Сбербанк.
Заставьте убрать в транспорте такой вид оплаты, как перевод на Сбербанк, демонтируйте таблички. Это нарушения законодательства», — пожаловалась Мария К.
Ранее жительница Уфы удивилась тому, что некоторые из семей мобилизованных были приглашены на елку, а другие даже не знали об этом.
Источник:
news102.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Семья мобилизованного из Уфы неприятно удивилась праздничной новости
Экономика в Башкирии
Расплатиться за проезд картой "Алга" можно при минусовом балансе
Экономика в Башкирии
У жителей Башкирии появились проблемы с оплатой проезда картой "Алга"
Политика в Башкирии
Частные перевозчики в Уфе используют обманные схемы по оплате проезда с помощью карты "Алга"