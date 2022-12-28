В Башкирии 29 декабря 2022 года ожидаются умеренные морозы
22:23, 28 дек 2022
В Башкирии ожидаются умеренные морозы. Подробный прогноз опубликовали в Башгидромете.
По данным синоптиков, в четверг, 29 декабря на территории региона облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит от -9 до -14 градусов (при прояснениях подморозит до -18,-22 по Цельсию). Ночью столбик термометра покажет -7,-12 градусов.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
В последующие дни также будет снежно, сообщили метеорологи.