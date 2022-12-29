В Башкирии 30 декабря 2022 года ожидаются снегопады и морозы до -22°
22:28, 29 дек 2022
30 декабря, в Башкирии ожидаются снегопады и морозы. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.
Синоптики прогнозируют облачную погоду, а также небольшие снегопады, на юге – умеренные. Ветер будет юго-восточный пять-десять метров в секунду.
Грядущая ночь выдастся холодной, столбики термометров опустятся до -10,-15°, на востоке Башкирии – до -17,-22°. Днем воздух прогреется до -7,-12°.
Метеорологи прогнозируют ночью и утром образование гололедицы, а также туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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