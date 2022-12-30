В Уфе врач-«экстрасенс» диагностировал у пациента с больным сердцем коронавирус, не проводя анализы

10:14, 30 дек 2022

Уфимка оставила возмущенное обращение о работе уфимского кардиоцентра в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях. По словам женщины, ее муж был на приеме в медучреждении из-за ухудшения самочувствия. Дело в том, что мужчина до этого пережил 2 инфаркта.







Терапевт якобы направил уфимца к кардиологу, а тот, в свою очередь, отправил его в поликлинику кардиоцентра. Там врач, послушав мужчину, поставил мужчине диагноз: ковид.



— Никаких подтверждений, анализов нет. Разговаривать и слушать больше она не хотела, отправила домой и сказала прийти через 3 месяца и сделать суточный Холтер. На [бесплатный] Холтер очереди не дождешься, в том году мы уже делали платно. Зачем нам тогда страховые полисы? Муж на инвалидности уже 15 лет. Сколько можно «футболить» больных и ссылаться на ковид? — пишет недовольная уфимка.





На обращение вскоре обратил внимание региональный Минздрав. Представители ведомства пообещали проработать вопрос с сотрудниками кардиоцентра и ответить до 9 января.

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