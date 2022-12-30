Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе врач-«экстрасенс» диагностировал у пациента с больным сердцем коронавирус, не проводя анализы

В Уфе врач-«экстрасенс» диагностировал у пациента с больным сердцем коронавирус, не проводя анализы

10:14, 30 дек 2022

Уфимка оставила возмущенное обращение о работе уфимского кардиоцентра в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях. По словам женщины, ее муж был на приеме в медучреждении из-за ухудшения самочувствия. Дело в том, что мужчина до этого пережил 2 инфаркта.



Терапевт якобы направил уфимца к кардиологу, а тот, в свою очередь, отправил его в поликлинику кардиоцентра. Там врач, послушав мужчину, поставил мужчине диагноз: ковид.

— Никаких подтверждений, анализов нет. Разговаривать и слушать больше она не хотела, отправила домой и сказала прийти через 3 месяца и сделать суточный Холтер. На [бесплатный] Холтер очереди не дождешься, в том году мы уже делали платно. Зачем нам тогда страховые полисы? Муж на инвалидности уже 15 лет. Сколько можно «футболить» больных и ссылаться на ковид? — пишет недовольная уфимка.


На обращение вскоре обратил внимание региональный Минздрав. Представители ведомства пообещали проработать вопрос с сотрудниками кардиоцентра и ответить до 9 января.

Читайте также:

Что известно о поисках пропавшего уфимца Артема Мазова
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Уфа
Читайте также

Жители Башкирии возмущены отношением врачей к пациентам
Общество в Башкирии
Жители Башкирии возмущены отношением врачей к пациентам
В Белорецке при местной больнице заработал Региональный сосудистый центр
Здравоохранение в Башкирии
В Белорецке при местной больнице заработал Региональный сосудистый центр
В Башкирии медперсонал кардиоцентра ушел на самоизоляцию, после лечения женщины с подозрением на коронавирус
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медперсонал кардиоцентра ушел на самоизоляцию, после лечения женщины с подозрением на коронавирус
Вахтовик из Уфы попросил Главу Башкирии помочь ему с работой
Общество в Башкирии
Вахтовик из Уфы попросил Главу Башкирии помочь ему с работой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: