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Семья добровольцев из Башкирии осталась без денег: помощи нет, от алиментов освободили

Семья добровольцев из Башкирии осталась без денег: помощи нет, от алиментов освободили

16:29, 30 дек 2022

Жительница Башкирии удивилась сегрегацией помощи семьям участников СВО. Она рассказала, что как добровольцу семье не положена не только выплата помощи, но их даже освободили от алиментов, оставив детей без денег.

«Почему выплату, которую вы назначили, распространяется не на всех детей участников СВО? Моему ребёнку пришёл отказ. Папа зарегистрирован на территории нашей республики, но ушёл добровольцем.

Алименты я не получаю от него с сентября. Как сказали приставы, их от этого теперь освобождают. Ребёнок не видит никакой помощи, о которой так громко заявляют», — возмутилась Татьяна К.

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Источник: news102.ru
Теги: мобилизация выплаты
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