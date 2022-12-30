В Башкирии рассказали о характере погоды 31 декабря 2022 года
23:01, 30 дек 2022
В Башкирии сообщили о погоде на 31 декабря. Подробный прогноз опубликовали в Башгидромете.
По данным синоптиков, в субботу на территории региона облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Погода ожидается по-зимнему благоприятной. Сильных морозов не прогнозируется. Температура воздуха днем будет в пределах -5,-10 градусов (по востоку до -15). В новогоднюю ночь столбик термометра покажет -12,-17 градусов (при прояснениях до -18,-23).
В Уфе в новогоднюю ночь будет -12,-14 градусов, при прояснениях до -18.