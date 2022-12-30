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В Башкирии рассказали о характере погоды 31 декабря 2022 года

В Башкирии рассказали о характере погоды 31 декабря 2022 года

23:01, 30 дек 2022

В Башкирии сообщили о погоде на 31 декабря.  Подробный прогноз опубликовали в Башгидромете.

По данным синоптиков, в субботу на территории региона облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Погода ожидается по-зимнему благоприятной. Сильных морозов не прогнозируется. Температура воздуха днем будет в пределах -5,-10 градусов (по востоку до -15). В новогоднюю ночь столбик термометра покажет -12,-17 градусов (при прояснениях до -18,-23).  



В Уфе в новогоднюю ночь будет -12,-14 градусов, при прояснениях до -18.

Ветер  восточный, юго-восточный умеренный. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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