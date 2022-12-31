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В Башкирии 1 января 2023 года прогнозируются морозы до -25°

В Башкирии 1 января 2023 года прогнозируются морозы до -25°

22:35, 31 дек 2022

1 января, в Башкирии ожидаются снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

В первый день 2023 года, по данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются как небольшие, так и умеренные снегопады. Ветер будет юго-восточный 8-13 метров в секунду.



Новогодняя ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -11, -16°, а при прояснениях – до -20, -25°. Днем будет теплее, воздух прогреется до -5, -10°. На востоке Башкирии, правда, будет холоднее: ожидается похолодание до -15°.

Кроме того, метеорологи прогнозируют местами на республиканских дорогах образование гололедицы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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