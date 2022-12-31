В Кармаскалинском районе Башкирии студенты колледжа нарубили дрова матери военнослужащего
23:31, 31 дек 2022
Жительница деревни Старобабичево Кармаскалинского района обратилась к администрации с просьбой помочь ей с дровами. Сын женщины сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Сельсовет привез матери военнослужащего Ляйсан Халитовой машину поленьев. Так как расколоть их сама она не могла, женщина обратилась к волонтерам. Помочь вызвались студенты второго курса филиала Аургазинского многопрофильного колледжа Ильдус Хуснетдинов, Рамазан и Радик Иштугановы. Всего за один день парни нарубили дрова.
— Мы также гордимся тем, что в нашем районе проживают неравнодушные представители молодого поколения, готовые прийти на помощь тем, кто в ней действительно нуждается, — отметили в пресс-службе администрации Кармаскалинского района.