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В Кармаскалинском районе Башкирии студенты колледжа нарубили дрова матери военнослужащего

В Кармаскалинском районе Башкирии студенты колледжа нарубили дрова матери военнослужащего

23:31, 31 дек 2022

Жительница деревни Старобабичево Кармаскалинского района обратилась к администрации с просьбой помочь ей с дровами. Сын женщины сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.



Сельсовет привез матери военнослужащего Ляйсан Халитовой машину поленьев. Так как расколоть их сама она не могла, женщина обратилась к волонтерам. Помочь вызвались студенты второго курса филиала Аургазинского многопрофильного колледжа Ильдус Хуснетдинов, Рамазан и Радик Иштугановы. Всего за один день парни нарубили дрова.

— Мы также гордимся тем, что в нашем районе проживают неравнодушные представители молодого поколения, готовые прийти на помощь тем, кто в ней действительно нуждается, — отметили в пресс-службе администрации Кармаскалинского района.

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Источник: www.proural.info
Фото: Администрация Кармаскалинского района
Теги: Кармаскалинский район
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