Погода в Башкирии: каким будет январь 2023 года

09:56, 01 янв 2023

Какая погода будет в Башкирии в январе? Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз на месяц.



По сведению метеорологов в январе по республике среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма для января составляет -12,5 градуса). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма для января — 25-45 миллиметров).







В начале месяца погода будет изменчивой. Если 1 января еще будет морозно, то второго числа территория республики окажется в циркуляции активного циклона. Погода начнет ухудшаться. Ожидаются сильные снегопады, метели различной степени интенсивности, усиления ветра, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежная каша, гололедица. Температура воздуха повысится ночью до -5, -10 градусов, по востоку до -15 градусов, днем потеплеет до 0, -5 граусов.





В последующие дни температура воздуха вновь начнет постепенно понижаться, интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать, снег ожидается от небольшого до умеренного.

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