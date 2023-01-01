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Погода в Башкирии: каким будет январь 2023 года

Погода в Башкирии: каким будет январь 2023 года

09:56, 01 янв 2023

Какая погода будет в Башкирии в январе? Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз на месяц.

По сведению метеорологов в январе по республике среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма для января составляет -12,5 градуса). Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма для января — 25-45 миллиметров).



В начале месяца погода будет изменчивой. Если 1 января еще будет морозно, то второго числа территория республики окажется в циркуляции активного циклона. Погода начнет ухудшаться. Ожидаются сильные снегопады, метели различной степени интенсивности, усиления ветра, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежная каша, гололедица. Температура воздуха повысится ночью до -5, -10 градусов, по востоку до -15 градусов, днем потеплеет до  0, -5 граусов.


В последующие дни температура воздуха вновь начнет постепенно понижаться, интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать,  снег ожидается от небольшого до умеренного.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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