В Башкирии семья контрактника возмутилась льготами

10:12, 01 янв 2023

В Башкирии семья контрактника возмутилась разделением льгот между контрактниками и мобилизованными. Она рассказала, что вся поддержка достается в первую очередь семьям мобилизованных, хотя они выполняют те же задачи.



«Дайте, пожалуйста, разъяснения по следующему поводу. Почему нет такой же поддержки военнослужащим, находящимся в зоне СВО наравне с мобилизованными? Они выполняют такие же задачи, не меньше рискуют, наравне со всеми.







По причине того, что он военнослужащий, мы не получили выплат. Буквально вчера в СМИ прошла информация о том, дети мобилизованных, обучающиеся на платной основе, будут переведены на бюджет. И опять же меры касаются только мобилизованных.



Вы считаете это справедливо?», — задалась вопросом Эльвира К.

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