В ночь перед новым годом в Башкирии родились 14 малышей
18:32, 01 янв 2023
В ночь с 31 декабря на 1 января в Башкирии появились на свет 14 детей - восемь мальчиков и шесть девочек.
Одной из первых - 1 января в 00:40 - родилась малышка в республиканском перинатальном центре в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
- Девочка крепенькая, 3240 граммов, 51 сантиметров, - написал в своих соцсетях руководитель республики. - Принимали роды медики в перинатальном центре республики. Говорят, что со здоровьем у нее все в порядке.
Для Айгуль и Диниса Бикова из Нефтекамска это второй ребенок. Старшему брату новорожденной три с половиной года.
Отдельно Радий Хабиров поблагодарил медиков, которые "всегда на посту – и в будни, и в праздники".