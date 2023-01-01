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В ночь перед новым годом в Башкирии родились 14 малышей

В ночь перед новым годом в Башкирии родились 14 малышей

18:32, 01 янв 2023

В ночь с 31 декабря на 1 января в Башкирии появились на свет 14 детей - восемь мальчиков и шесть девочек.

Одной из первых - 1 января в 00:40 - родилась малышка в республиканском перинатальном центре в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.  



- Девочка крепенькая, 3240 граммов, 51 сантиметров, - написал в своих соцсетях руководитель республики. - Принимали роды медики в  перинатальном центре республики. Говорят, что со здоровьем у нее все в порядке. 

Для Айгуль и Диниса Бикова из Нефтекамска это второй ребенок. Старшему брату новорожденной три с половиной года. 

Отдельно Радий Хабиров поблагодарил медиков, которые "всегда на посту – и в будни, и в праздники". 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: новорожденные
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