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Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об опасной ситуации на дорогах

Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил об опасной ситуации на дорогах

18:37, 01 янв 2023

Начальник управления ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов призвал автолюбителей быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий.



«В первый день нового года на дорогах республики наблюдаем ухудшение погодных условий, обильный снегопад и метель. В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Если вы в пути, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности», - написал в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики.


По прогнозам синоптиков Башгидромета, в первые дни нового года на территории республики ожидаются снегопады, метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
Теги: ГИБДД
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