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В Башкирии 2 января 2023 года прогнозируют снегопады и метели

В Башкирии 2 января 2023 года прогнозируют снегопады и метели

22:19, 01 янв 2023

2 января, в Башкирии ожидаются снегопады и метели. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.



По данным синоптиков, в республике будет облачно. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега и метели. Ветер будет южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной, термометры покажут -5,-10°, на востоке республики до -15°. А вот днем будет очень тепло, воздух прогреется до 0,-5°.


Автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее, поскольку метеорологи прогнозируют образование на дорогах снежных заносов и накатов, а также гололедица. Помимо этого, видимость из-за осадков ухудшится до 500 и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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