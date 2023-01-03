В Уфе дворник прочел местным жителям романтический стих собственного сочинения
13:51, 03 янв 2023
В Уфе, которую 2 января замело сильнейшим снегопадом, дворник во время работы прочел стихотворение собственного сочинения местным жителям. Видео выступления мужчины на остановке у торгового центра «Планета» в своих соцсетях опубликовала горожанка Эльвира Сафина.
Судя по тексту, дворник посвятил стих женщине, которая его бросила, когда он «стал скучен». Из-за расставания мужчина «не мог ночами спать спокойно», «думал, гадал» и надеялся, что возлюбленная вновь к нему вернется. «Это мой первый стих», добавил он после прочтения и поклонился перед немногочисленными слушателями.