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Жены мобилизованных из Башкирии заявили о переводе мужей из артиллеристов в пехоту

Жены мобилизованных из Башкирии заявили о переводе мужей из артиллеристов в пехоту

19:55, 03 янв 2023

Жены мобилизованных жителей Башкирии оставляют в соцсетях властей похожие друг на друга сообщения с просьбой разобраться в ситуации.



Жены мобилизованных жителей Башкирии оставили несколько комментариев на странице главы республики Радия Хабирова, а также в других каналах и мессенджерах с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. По словам женщин, их мужей якобы собираются перевести из артиллеристов в пехоту и отправить на передовую в зоне СВО.

— Мобилизованных из Башкирии отправили 27 сентября. Они находились на учениях под Саратовом, их обучали с боевой техникой как артиллерийские войска на протяжении трех месяцев. Сейчас ребят и также моего брата отправили на Украину и их внезапно переводят в пехоту в самую горячую точку. У них не было обучения с оружием и нет навыков. Наши мобилизованные просят о помощи, чтобы придали огласке. Помогите, пожалуйста, нельзя же так, — сообщила сестра мобилизованного жителя Башкирии Настя Л.


— Моего мужа мобилизовали в сентябре. Готовили как комендантский батальон. А сейчас, оказывается, он пехота. Как так? Снабжение ужасное. Кому-то кушать досталось, а кому-то нет. Ну что за отношение к народу. Куда нам жаловаться, в суд? , — интересуется жительница Бирска Эльвира Р.

— Сегодня наши мужья вышли на связь и просят помощи. Их хотят отправить в пехоту. Они не отказываются идти, но пехота и артиллеристы — это разные вещи. К пехоте их не готовили и не выдали должного обмундирования, — сообщила жена мобилизованного из Стерлитамака Нина М.

На обращение жен мобилизованных в соцсетях Радия Хабирова ответил представитель ЦУР Башкирии Дмитрий Черенков.



— Если вы или ваши родственники считают, что их права нарушены, то рекомендуем обратиться в Военную прокуратуру Саратовского гарнизона: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 12. тел: 8 (845) 226-06-90, — сообщили в Центре управления республикой.

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Источник: mkset.ru
Теги: мобилизация спецоперация
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