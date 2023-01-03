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В Башкирии 4 января 2023 года вновь прогнозируются снегопад и метель

В Башкирии 4 января 2023 года вновь прогнозируются снегопад и метель

23:13, 03 янв 2023

Согласно прогнозу погоды, с 20:00 3 января и до 20:00 4 января 2023 года в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного.



Днем 4 января в отдельных районах прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы и снежный накат. Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем местами ветер будет достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит -7, -12 , при прояснениях похолодает до -17 . Днем 4 января до -3, -8 . На отдельных участках дорог снежный накат, заносы и видимость до 1-2 километров.


В Уфе в это же время прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью пойдет небольшой снег, днем он усилится. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8,-10 °С, днем -5,-7 °С.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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