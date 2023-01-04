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Уроженец Белорецкого района Башкирии Альберт Билалов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Белорецкого района Башкирии Альберт Билалов погиб в ходе спецоперации на Украине

10:58, 04 янв 2023

Альберт Билалов из Башкирии погиб во время специальной военной операции

О гибели ефрейтора Билалова Альберта Алсынбаевича в ходе специальной военной операции сообщила пресс-служба администрации Белорецкого района.

В социальных сетях также сообщается, что сегодня, 4 января, в Алее Героев с 11:30 до 12:00 состоится прощание с Альбертом Алсынбаевичем. Траурный митинг начнется в 12:00.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее администрация Белорецкого района сообщила о гибели местного жителя старшего лейтенанта Айдара Мустафина. Жизнь воина оборвалась во время спецоперации на территории Украины.

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Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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