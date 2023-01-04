Уроженец Белорецкого района Башкирии Альберт Билалов погиб в ходе спецоперации на Украине
10:58, 04 янв 2023
Альберт Билалов из Башкирии погиб во время специальной военной операции
О гибели ефрейтора Билалова Альберта Алсынбаевича в ходе специальной военной операции сообщила пресс-служба администрации Белорецкого района.
В социальных сетях также сообщается, что сегодня, 4 января, в Алее Героев с 11:30 до 12:00 состоится прощание с Альбертом Алсынбаевичем. Траурный митинг начнется в 12:00.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее администрация Белорецкого района сообщила о гибели местного жителя старшего лейтенанта Айдара Мустафина. Жизнь воина оборвалась во время спецоперации на территории Украины.
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