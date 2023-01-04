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Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась странной ситуацией с выплатами

Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась странной ситуацией с выплатами

11:27, 04 янв 2023

Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась странной ситуацией с выплатами. Она рассказала, что они так и не получили деньги за ноябрь и декабрь.

«Муж мобилизован в сентябре. За ноябрь и декабрь муж ничего не получил. Скажите, пожалуйста, куда я могу обратиться по этому поводу?



В Минобороны звонили, в прокуратуре оставили жалобу, куда только не звонили и не писали. До сих пор ответа не последовало! Помогите, пожалуйста, разобраться в данном вопросе. До этого были выплаты, сейчас нет. Беспредел творится! Молодые люди рискуют своей жизнью!», — пожаловалась Арина Л.

Ранее жены мобилизованных из Башкирии заявили о переводе мужей из артиллеристов в пехоту.

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Источник: news102.ru
Теги: мобилизация спецоперация выплаты
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