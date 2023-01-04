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Трое бойцов батальона имени Шаймуратова уничтожили группу из 17 диверсантов (ВИДЕО)

Трое бойцов батальона имени Шаймуратова уничтожили группу из 17 диверсантов (ВИДЕО)

12:22, 04 янв 2023

Стало известно об очередном подвиге башкирских бойцов в зоне действия СВО. Трое членов добровольческого батальона имени Шаймуратова уничтожили группу диверсантов, которые продвигались к позициям под покровом ночи.

Военнослужащие 5-й мотострелковой роты Рустем Зайдуллин и Ренат Алиев во главе с командиром Евгением Токаревым обнаружили диверсантов с помощью прибора ночного видения. Командир 1-го взвода младший сержант Алиев доложил о выявленном враге командиру роты, военнослужащие открыли огонь и уничтожили диверсантов. Также прапорщик Зайдуллин вместе с еще одним сослуживцем уничтожил еще восемь вражеских бойцов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: спецоперация подвиг батальон Шаймуратова добровольцы
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