В Башкирии скончался заслуженный связист РФ Салават Гайсин

14:49, 05 янв 2023

В Башкирии скончался заслуженный связист РФ, экс-руководитель ОАО «Башинформсвязь» Салават Гайсин. В феврале 2023 года ему должно было исполниться 83 года. Печальную новость сообщил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев, назвав Салавата Гайсина «опытным руководителем, честным и порядочным человеком, отдававшим все силы служению республике».







- Салавата Мухтаровича отличали высокая работоспособность и компетентность, он всегда без остатка отдавал делу свой талант, уверенно отстаивал интересы избирателей, пользовался большим авторитетом среди коллег и всех, кто его знал. Его уход из жизни – большая потеря для всех нас, - передает ГТРК «Башкортостан» сообщение печальной телеграммы от Толкачева супруге покойного Тамаре Гайсиной.

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Фото: Музей связи ОАО "Башинформсвязь"