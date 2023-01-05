В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Башкирии 6 января 2023 года

23:35, 05 янв 2023

В МЧС по Башкирии предупредили о непогоде, которая снова накроет республику уже 6 января.



Так, в отдельных районах ожидаются метели, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах прогнозируются снежные накаты и гололедица, а также плохая видимость, поэтому водителей настоятельно просят быть осторожнее или вовсе отказаться от дальних поездок.







Также ожидается значительное похолодание: ночью температура воздуха опустится до -14; -19, а в восточных районах и вовсе до -24 градусов. Днем столбики термометров покажут -10; -15, а по югу -3; -8 градусов.



Такая ненастная погода сохранится в республике ближайшие дни.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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