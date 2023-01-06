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Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине

20:05, 06 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб майор Ринат Гареев из Башкирии



О гибели майора Гареева Рината Наильевича в ходе специальной военной операции сообщила пресс-служба администрации Татышлинского района.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк - майор Гареев Ринат Наильевич. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего воина в связи с безвременной утратой", - написала в соцсетях пресс-служба муниципалитета.


Также сообщается, что сегодня, 6 января, в селе Верхние Таташлы в 11:00 возле мемориального комплекса павшим воинам в Великой Отечественной Войне и участникам боевых действий состоится церемония прощания с Ринатом Наильевичем.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Теги: Татышлинский район спецоперация Погибшие на Украине
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