Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине

20:05, 06 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб майор Ринат Гареев из Башкирии







О гибели майора Гареева Рината Наильевича в ходе специальной военной операции сообщила пресс-служба администрации Татышлинского района.



"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк - майор Гареев Ринат Наильевич. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего воина в связи с безвременной утратой", - написала в соцсетях пресс-служба муниципалитета.





Также сообщается, что сегодня, 6 января, в селе Верхние Таташлы в 11:00 возле мемориального комплекса павшим воинам в Великой Отечественной Войне и участникам боевых действий состоится церемония прощания с Ринатом Наильевичем.



Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также: Уроженец Уфы Олег Аманов погиб в ходе спецоперации на Украине

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram