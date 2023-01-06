Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
20:05, 06 янв 2023
Во время специальной военной операции погиб майор Ринат Гареев из Башкирии
О гибели майора Гареева Рината Наильевича в ходе специальной военной операции сообщила пресс-служба администрации Татышлинского района.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк - майор Гареев Ринат Наильевич. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего воина в связи с безвременной утратой", - написала в соцсетях пресс-служба муниципалитета.
Также сообщается, что сегодня, 6 января, в селе Верхние Таташлы в 11:00 возле мемориального комплекса павшим воинам в Великой Отечественной Войне и участникам боевых действий состоится церемония прощания с Ринатом Наильевичем.
Выражаем соболезнования родным и близким.