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Жители Башкирии массово просят вернуть солдат

Жители Башкирии массово просят вернуть солдат

11:53, 07 янв 2023

Жители Башкирии массово обратились к властям республики и просят отпустить солдат с закончившимися контрактами. Либо отпустить их их хотя бы в отпуск. Чиновники дали ответ.

«Отправьте, пожалуйста, мужа домой по окончанию его контракта. Хотя бы в отпуск? С середины августа уже там. Оба престарелых родителя ждут сына дома. К великому сожалению, одного сына они уже потеряли в сентябре», — обратилась Лилия Б.



«Даже заключённых по истечению шести месяцев отпускают домой! А все остальные роботы? Не люди

Верните нам мужа и отца. Почему не забирают по мобилизации сыновей депутатов? Скольких детей вы оставляете сиротами? Почему мы должны расплачиваться за чье-то «счастье, богатство «, Почему наших мужей, сыновей приносят в жертву. Они тоже хотят жить, воспитывать своих детей рядом с семьёй. Что за избирательность? Почему только «избранные» защищают Родину? Почему мы должны с ребёнком страдать?», — возмутилась Ильмира Г.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 для военнослужащих по контракту с момента объявления частичной мобилизации основаниями для увольнения с военной службы являются только: 
— Достижение предельного возраста пребывания на военной службе, 
— Состояние здоровья (в случае признания врачебно-медицинской комиссией негодным к военной службе), 
— Приговор суда к наказанию в виде лишения свободы. 


Прекращение действия контракта по истечению его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено», — ответили в администрации главы республики.

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Источник: news102.ru
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