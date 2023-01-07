Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии возмутились ситуацией с добровольцами

Жители Башкирии возмутились ситуацией с добровольцами

11:59, 07 янв 2023

Жители Башкирии возмутились ситуацией с добровольцами на СВО. Он обратила внимание на недавнее видно от ЧВК Вагнер, где помиловали заключенных, отслуживших полгода по контракту с организацией. При этом у контрактников и добровольцев контракты продлеваются автоматически из-за указа о мобилизации.



«Почему не добиваетесь возврата наших добровольцев по завершению контракта? ЧВК Вагнер отработали контракт 6 месяцев и почетом отпустили домой, погасили срок. У многих вообще за убийство.

Почему наших добровольно пошедших держат как заключенных?! Почему кто отработал контракт не возвращаются? Почему не видите проблему?», — написал Алексей Г.

Читайте также:

Жители Башкирии массово просят вернуть солдат
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: мобилизация
Читайте также

Жители Башкирии массово просят вернуть солдат
Общество в Башкирии
Жители Башкирии массово просят вернуть солдат
Жители Башкирии раскритиковали транспортную реформу
Общество в Башкирии
Жители Башкирии раскритиковали транспортную реформу
Жители потребовали от Главы Башкирии ввести удаленку в школах
Образование в Башкирии
Жители потребовали от Главы Башкирии ввести удаленку в школах
В Башкирии родители школьников возмутились ситуацией с дистанционным обучением
Общество в Башкирии
В Башкирии родители школьников возмутились ситуацией с дистанционным обучением


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: