Жители Башкирии возмутились ситуацией с добровольцами
11:59, 07 янв 2023
Жители Башкирии возмутились ситуацией с добровольцами на СВО. Он обратила внимание на недавнее видно от ЧВК Вагнер, где помиловали заключенных, отслуживших полгода по контракту с организацией. При этом у контрактников и добровольцев контракты продлеваются автоматически из-за указа о мобилизации.
«Почему не добиваетесь возврата наших добровольцев по завершению контракта? ЧВК Вагнер отработали контракт 6 месяцев и почетом отпустили домой, погасили срок. У многих вообще за убийство.
Почему наших добровольно пошедших держат как заключенных?! Почему кто отработал контракт не возвращаются? Почему не видите проблему?», — написал Алексей Г.