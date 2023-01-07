11:59, 07 янв 2023

Жители Башкирии возмутились ситуацией с добровольцами на СВО. Он обратила внимание на недавнее видно от ЧВК Вагнер, где помиловали заключенных, отслуживших полгода по контракту с организацией. При этом у контрактников и добровольцев контракты продлеваются автоматически из-за указа о мобилизации.







«Почему не добиваетесь возврата наших добровольцев по завершению контракта? ЧВК Вагнер отработали контракт 6 месяцев и почетом отпустили домой, погасили срок. У многих вообще за убийство.



Почему наших добровольно пошедших держат как заключенных?! Почему кто отработал контракт не возвращаются? Почему не видите проблему?», — написал Алексей Г.

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