В Башкирии 8 января 2023 года резко ударят -37-градусные морозы
23:20, 07 янв 2023
В МЧС Башкирии со ссылкой на Гидрометценр сообщили об ухудшении погодных условий. По предоставленным данным, столбик термометра в регионе ночью максимально упадет до -37°.
В ведомстве сообщили, что в среднем воздух похолодает до -32,-37°, на юго-востоке пообещали понижение температуры до -24,-29°, днем -25,-30°, по юго-востоку до -20°.
Спасатели отметили, что в морозные дни возможны коммунальные аварии, также для человека существует риск переохлаждения.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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