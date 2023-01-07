В Башкирии 8 января 2023 года резко ударят -37-градусные морозы

23:20, 07 янв 2023

В МЧС Башкирии со ссылкой на Гидрометценр сообщили об ухудшении погодных условий. По предоставленным данным, столбик термометра в регионе ночью максимально упадет до -37°.



В ведомстве сообщили, что в среднем воздух похолодает до -32,-37°, на юго-востоке пообещали понижение температуры до -24,-29°, днем -25,-30°, по юго-востоку до -20°.



Спасатели отметили, что в морозные дни возможны коммунальные аварии, также для человека существует риск переохлаждения.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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