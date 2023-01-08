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В Башкирии в одной из деревень температура воздуха упала до -51°

В Башкирии в одной из деревень температура воздуха упала до -51°

12:50, 08 янв 2023

Житель деревни в Башкирии поделился фотографией термометра, столбик которого показал -51°. Напомним, об опасных погодных явлениях предупреждали ранее в МЧС: температура в республике опустилась до -42°, -40°.

Еще одним фото поделился также водитель из Павловки. В его автомобиле термометр показал -38°.

— Пытался завести машину с 6 утра, в итоге удалось это сделать только часам к 10. Работу, разумеется, уже пришлось пропустить, — рассказал Наиль, житель Нуримановского района Башкирии.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Нуримановский район
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