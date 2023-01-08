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Как будем отдыхать в 2023 году и когда будут следующие длинные выходные

Как будем отдыхать в 2023 году и когда будут следующие длинные выходные

12:54, 08 янв 2023

Новогодние каникулы — самые длинные выходные, которые обычно долго ждешь и не замечаешь, как быстро они пролетают. Однако в 2023 году будет еще несколько недель, на которых можно отдохнуть от работы чуточку дольше, чем обычно. Рассказываем когда будут следующие длинные выходные в 2023 году.



По данным  регионального минтруда, в 2023 году  жителей Башкирии ждет 121 выходных и праздничных дней. 

Следующие длинные выходные ожидаются уже в феврале в честь Дня защитника Отечества. В этот праздник жителей республики ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля. Также четыре дня будут нерабочими с 6 по 9 мая в честь Дня Победы.


Трехдневные выходные ждут нас с 21 по 23 апреля (Ураза-байрам), с 29 апреля по 1 мая (День труда), с 10 по 12 июня (День России) и с 4 по 6 ноября (День народного единства).

8 марта (Международный женский день), 28 июня (Курбан-байрам) и 11 октября (День республики), которые в 2023 году приходятся на среду, будут отдельными выходными днями.

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Источник: www.bashinform.ru
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