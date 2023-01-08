Малышка из Миякинского района Башкирии вышла из комы, хотя врачи готовили маму к страшному

21:32, 08 янв 2023

Пятимесячная малышка из Башкирии с редким и опасным заболеванием, которой врачи почти не давали шансов на выживание, пришла в себя.



В декабре прошлого года мы писали печальную историю пятимесячной Арины Драгиной из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района. Малышка родилась со сложным заболеванием печени, а концу года болезнь начала сильно прогрессировать. Арину экстренно привезли в Уфу, где врачи диагностировали у нее цирроз печени и посоветовали срочно искать донора по пересадке органа. Казалось бы, вот-вот и ребенок будет спасен: донором должен был стать родной отец Арины, московская клиника уже готова провести операцию… Но за несколько дней до Нового года жизненные показатели ребенка резко начали падать, и уже ни о каком перелете не могло идти и речи.







ВРАЧИ ДАВАЛИ ОДИН ШАНС ИЗ СТА



Как рассказывает тетя Арины Наталья, 26 декабря малышку ввели в искусственную кому, а вскоре она уже сама вошла в сопор (естественное предкоматозное состояние – Ред.). Отец Арины приехал в реанимацию, чтобы проститься с дочерью, после чего ее перевели в паллиативное отделение. Родные уже собирались заказывать гробик, как вдруг произошло невероятное чудо.



- 31 декабря Диана снова пошла к дочери, позвала ее по имени…и вдруг у Арины неожиданно приоткрылись глазки! Вечером мама снова пришла в реанимацию и упросила медперсонал разрешить ей включить дочке ее любимый мультик. И Арина снова подала знак маме – начала шевелить ручкой и ножкой! – говорит Наталья.





С того дня в состоянии девочки явно наметился положительный прогресс. Медсестрам даже пришлось туго спеленать Арину, чтобы она случайно не вырвала многочисленные трубки и провода капельниц. А в ночь на Рождество малышка полностью вышла из комы. И хотя показатели по-прежнему остаются нестабильными, родные Арины уверены: шанс есть!



- И хотя врачи нас осаживают: мол, вы особо не радуйтесь, теперь у вас два шанса из ста, а не один. Но мы видим, что прогресс идет уже на протяжении недели. Арина активно двигается, что-то болтает, ей снова начали давать материнское молоко, а не смесь. И самое главное, у нас снова появился шанс на то, что мы успеем отвезти девочку в Москву на операцию. Что в этот раз мы успеем спасти ее. Ведь то, что произошло – иначе как настоящим чудом не назовешь! – уверена Наталья.









Сейчас семья Драгиных снова нуждается в помощи. Из-за болезни дочери и необходимости в любой момент сорваться в Москву отец Арины не смог поехать на вахту, а дома кроме больной дочери есть еще трое детей. К тому же, в больнице постоянные расходы- влажные салфетки, памперсы и многое другое. Если вы хотите помочь малышке, вы можете сделать посильный вклад на карту мамы девочки, привязанной к номеру 8(917)425-70-99 (Диана Николаевна И.).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram