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Синоптики рассказали, когда потеплеет в Башкирии

Синоптики рассказали, когда потеплеет в Башкирии

23:26, 08 янв 2023

Сильные заморозки в Башкирии отступят только к середине первой рабочей недели 2023 года.



В последние несколько дней Башкирию накрыло сильным холодом после относительно теплого начала года. Из-за вторжения арктической массы температура воздуха ночью и днем опустилась до -37 градусов.

Такая ситуация продлится и начале предстоящей рабочей недели. По данным синоптиков, республику ждет похолодание вплоть до -42 градусов. Это продлится с 8 по 10 января.


Но уже с 11 числа в регионе начнет постепенно теплеть. В среду температура воздуха по республике ночью опустится до -23 градусов, а днем потеплеет до -16. Похожая погода задержится в Башкирии как минимум на неделю.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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