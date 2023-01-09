В Чишминском районе Башкирии пенсионерки шьют маскировочные сети и халаты для военнослужащих

11:18, 09 янв 2023

Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о рукодельницах из села Еремеево, плетущих маскировочные сети и халаты. Через Единый логистический центр мастерицы уже отправили партию из 8 единиц амуниции.



Трудится команда в местном доме культуры. Началось небольшое производство с идеи местной жительницы Эльвиры Галикеевой.







— На одну сеть надо 3 дня, процесс кропотливый. Но спрос большой. Идею подхватили и другие сельские поселения Чишминского района, — рассказал глава региона.



Ранее сообщалось о том, что 4 января Радий Хабиров посетил родных бойца батальона Шаймуратова с позывным Тор. Глава Башкирии приехал в Гафурийский район, где живут жена и дети участника СВО. По словам Хабирова, супруга и дети очень гордятся поступком родственника.

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Фото: социальные сети Радия Хабирова