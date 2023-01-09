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В Башкирии пьяные водители испугались ледяного гаишника

В Башкирии пьяные водители испугались ледяного гаишника

14:52, 09 янв 2023

Жительница села Новобайрамгулово слепила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину. Скульптура получилась настолько удачной, что многие местные водители начали проявлять осторожность.



«Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости. Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи», — рассказали в местном отделении МВД.

В ведомстве поблагодарили жительницу села за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.

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Фото: соцсети
Теги: Учалинский район
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