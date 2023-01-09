Уроженец Гафурийского района Башкирии Раиль Алламуратов погиб в ходе спецоперации на Украине

18:54, 09 янв 2023

В ходе СВО на Украине погиб житель села Белое Озеро Гафурийского района 36-летний Раиль Алламуратов. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава района Фанзиль Чингизов.



По словам чиновника, в октябре 2022 года Раиль Алламуратов вызвался добровольцем и отправился в зону проведения СВО в составе ЧВК «Вагнер».







«Это большая утрата для всех нас. Выражаю искренние соболезнования семье и родственникам. Желаю им стойкости и терпения», - написал глава администрации района.



Прощание с бойцом состоялось накануне.



Ранее сообщалось о том, что уроженец Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Фото: соцсети