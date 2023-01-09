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В администрации Татышлинского района Башкирии официально не подтверждают информацию о гибели в зоне СВО добровольца Фаниса Хусаинова

В администрации Татышлинского района Башкирии официально не подтверждают информацию о гибели в зоне СВО добровольца Фаниса Хусаинова

22:43, 09 янв 2023

8 января, российские СМИ распространили информацию о гибели добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова. Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Так, сообщество в социальной сети «ЧП/ДТП Златоуст» опубликовало пост, в котором пишут, что Фанис Хусаинов жив и ссылаются на то, что «информацию подтвердили с фронта».



Тем временем, администрация Татышлинского района, откуда Фанис родом, сообщает, что "на сегодняшний день нет официальной информации о гибели бойца". Местные власти отметили, что последние дни все больше и больше распространяют фейковую информацию. Как правило, источники ее распространения - аккаунты неподтвержденных и несуществующих личностей.

- На днях в просторах интернета велась рассылка фейковой новости, о том, что в Татышлинский район везут 12 гробов. Это неправда! – сообщили в администрации.


В районе уверены, что это провокация врага. И добавили, что всю актуальную и проверенную информацию публикуют только на страницах местной администрации. Отметим, что никаких сообщений о гибели добровольца Фаниса Хусаинова до сих пор не опубликовано.

Фанис Хусаинов прославился тем, что в зоне военной спецоперации угнал вражеский БТР и совершил на нем не один подвиг. О доблестном и бесстрашном бойце карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев нарисовал несколько комиксов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
Теги: Татышлинский район спецоперация
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