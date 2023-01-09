В Башкирии температура воздуха 10 января 2023 года опустится до -42 градусов

23:07, 09 янв 2023

На территорию Башкирии произошло вторжение арктической воздушной массы. Температура воздуха понизится до аномальных значений.



По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -32, -37 градусов, местами до -42 градусов. Днем прогнозируется -27, -32 градуса, местами до -22 градусов.







Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный умеренный.



Аномальные морозы в республике сохранятся до 11 января. Во второй половине недели морозы начнут ослабевать, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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