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Уроженец Куюргазинского района Башкирии Азамат Аюпов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Куюргазинского района Башкирии Азамат Аюпов погиб в ходе спецоперации на Украине

09:12, 11 янв 2023

Вчера, 10 января, в Куюргазинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Азаматом Аюповым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Юлай Ильясов.

Азамат Маратович родился Ермолаево. Во время СВО он служил в рядах российских Вооржуенных сил, будучи солдатом контрактной службы. У погибшего остались мать, отец, жена и дети.



Вчера, 10 января, в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции чиновником Гайсой Баяновым. Ему было 50 лет.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Куюргазинского района Башкирии Роберт Амекачев.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/yulay_ilyasov
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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