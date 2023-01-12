Что известно о погибшем в спецоперации чиновнике из министерства в Башкирии Гайсе Баянове

09:12, 12 янв 2023

Во время спецоперации погиб 50-летний уроженец Башкирии Гайса Баянов. Осенью он добровольно пошел служить. Ранее он занимал высокую должность в одном из министерств республики. Его коллеги рассказали, каким был Гайса Раисович.



Он отправился на службу в сентябре, заключив контракт с Минобороны. Младший сержант служил в должности старшего стрелка 6-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона войсковой части 22316. 10 января в Доме молодежи Сибая состоялось прощание с военнослужащим.







Гайса Баянов родился 18 марта 1972 года в Сибае. Учился в Московском университете потребительской кооперации. Затем его призвали в армию. После службы работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел.



С 2014 по 2019 год он был начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Затем перешел Центр организации дорожного движения (ЦОДД) республики, где занял пост заместителя руководителя. Коллеги из ЦОДД отмечают, что всем коллективом ждали его возвращения с СВО.



Гайса Баянов был профессионалом своего дела. Бывший председатель комитета по управлению собственностью по Бакалинскому району в Минземимущества Валентина Зырянова, которая работала с ним, рассказала, что он всегда мог проконсультировать по любому вопросу, давал дельные советы. Однажды она обратилась к нему за помощью в оформлении участка. По словам Валентины Константиновны, он помог избежать ей ошибок.



— Я хотела оформить земельный участок и позвонила ему посоветоваться. Гайса Раисович мне сказал: «Не делайте этого. Вам нужны проблемы?» И ведь спас меня этим, — рассказала бывшая коллега Баянова.



Впервые Зырянова встретила его в Следственном комитете в городе Октябрьский.





— Он меня опрашивал по работе. С улыбочкой, но сразу видно — профессионал. Конечно же, он знал все ответы на вопросы, которые задавал. И он видел людей с одного взгляда. Потом через несколько лет стал начальником отдела в министерстве, — вспоминает Валентина Константиновна.



Кроме того, Гайса Баянов делился с работниками ведомства полезной информацией на курсах повышения квалификации. По словам коллеги, он ценил профессиональные качества в сотрудниках.



— Просто слезы на глазах, что его нет. Хочу сказать его детям: ваш отец был человеком с большой буквы. Если наши коллеги оказывались в ситуации, когда могли их уволить, он всячески вытаскивал их. Он видел каждого насквозь. Уважал в нас профессионализм. С ним мы были под надежным прикрытием. Он был нашим ангелом-хранителем. Поэтому его уход болью отразился на всех, — говорит Зырянова.



Коллега Гайсы Баянова из ЦОДД Алина Махмутова рассказала, что он был порядочным, отзывчивым, добрым, спокойным и очень грамотным. Она отметила, несмотря на высокий пост, замруководителя никогда не проявлял высокомерия при общении с подчиненными.









— Хоть он и занимал высокую должность, но не было ни капли высокомерия в его поведении, общаться с ним было легко. В моей памяти, памяти отдела и учреждения в целом он навсегда останется светлым человеком с улыбкой на лице. Это невосполнимая утрата, — добавила Махмутова.



По словам коллег погибшего, у него остались жена и трое детей. Валентина Зырянова добавила, что все, кто знал Гайсу Баянова в Минземимущества, готовы оказать помощь его семье.

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Фото: город Сибай / Vk.com