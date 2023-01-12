Жителей Янаульского района Башкирии предупредили о бегающей в окрестностях рыси (ВИДЕО)
09:42, 12 янв 2023
Путники предупредили жителей одного из районов Башкирии о бегающей по окрестностям рыси
В Янаульском районе путники заметили рысь, которая бродила в районе деревни Султыево. Они сняли на видео, как дикий зверь вышел к людям, а затем скрылся в лесополосе. Видеозапись, а также предупреждение о возможной опасности со стороны хищника, появились в соцсетях района.
"Хвостом повилял. приветствует по своему", - дивятся люди в комментариях под постом.
Интернет-пользователи оценили пушистую красавицу, а также заметили, что рыси всегда обитали в лесах Янаульского района.
Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Шевроле вылетела в кювет.
Фото: скриншот видео
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