Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жителей Янаульского района Башкирии предупредили о бегающей в окрестностях рыси (ВИДЕО)

Жителей Янаульского района Башкирии предупредили о бегающей в окрестностях рыси (ВИДЕО)

09:42, 12 янв 2023

Путники предупредили жителей одного из районов Башкирии о бегающей по окрестностям рыси

В Янаульском районе путники заметили рысь, которая бродила в районе деревни Султыево. Они сняли на видео, как дикий зверь вышел к людям, а затем скрылся в лесополосе. Видеозапись, а также предупреждение о возможной опасности со стороны хищника, появились в соцсетях района.



"Хвостом повилял. приветствует по своему", - дивятся люди в комментариях под постом.

Интернет-пользователи оценили пушистую красавицу, а также заметили, что рыси всегда обитали в лесах Янаульского района.

Ранее сообщалось о том, что в  Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Шевроле вылетела в кювет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: скриншот видео
Теги: Янаульский район
Читайте также

Жителей Дуванского района переполошила разгуливающая по селу рысь
Происшествия в Башкирии
Жителей Дуванского района переполошила разгуливающая по селу рысь
В Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Шевроле вылетела в кювет
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Шевроле вылетела в кювет
В Янаульском районе построят мост через железную дорогу
Экономика в Башкирии
В Янаульском районе построят мост через железную дорогу
В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе медведь напал на стадо коров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: