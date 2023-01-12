Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Житель Баймакского района Башкирии Ринат Бикбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

Житель Баймакского района Башкирии Ринат Бикбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

14:43, 12 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб штурмовик «Вагнера» из Башкирии

В ходе специальной военной операции в январе 2023 года погиб 37-летний Ринат Бикбулатов, который вырос в Башкирии. Об этом в социальных сетях сообщил 11 января председатель общественной организации «Курултай (конгресс) башкир ХМАО» Раудат Кульманбетов.



Ринат Бикбулатов родился в Новом Уренгое Тюменской области 13 октября 1985 года. Вырос Ринат в деревне Семеновка Баймакского района и здесь окончил школу. После окончания школы он два года служил в артиллерийских войсках. Потом учился на юриста в БашГУ и на курсах подготовки к службе в полиции в Сургуте. Он долгое время жил в Сургутском районе, а в 2021 году в Уфе открыл свой бизнес и занялся розничной торговлей. Его отец работает инструктором автошколы «Амикаро».

На специальную военную операцию ушел добровольцем в сентябре 2022 года в рядах ЧВК «Вагнер». 


У мужчины остался сын.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также:

Уроженец Куюргазинского района Башкирии Азамат Аюпов погиб в ходе спецоперации на Украине
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб житель Янаульского района Алексей Антоненко
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб житель Янаульского района Алексей Антоненко
Житель Бураевского района Башкирии Сардор Саъдуллаев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Житель Бураевского района Башкирии Сардор Саъдуллаев погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Алексей Антоненко
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Алексей Антоненко


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: