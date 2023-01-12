Житель Баймакского района Башкирии Ринат Бикбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине

14:43, 12 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб штурмовик «Вагнера» из Башкирии



В ходе специальной военной операции в январе 2023 года погиб 37-летний Ринат Бикбулатов, который вырос в Башкирии. Об этом в социальных сетях сообщил 11 января председатель общественной организации «Курултай (конгресс) башкир ХМАО» Раудат Кульманбетов.







Ринат Бикбулатов родился в Новом Уренгое Тюменской области 13 октября 1985 года. Вырос Ринат в деревне Семеновка Баймакского района и здесь окончил школу. После окончания школы он два года служил в артиллерийских войсках. Потом учился на юриста в БашГУ и на курсах подготовки к службе в полиции в Сургуте. Он долгое время жил в Сургутском районе, а в 2021 году в Уфе открыл свой бизнес и занялся розничной торговлей. Его отец работает инструктором автошколы «Амикаро».



На специальную военную операцию ушел добровольцем в сентябре 2022 года в рядах ЧВК «Вагнер».





У мужчины остался сын.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети