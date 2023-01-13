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В Башкирии 13 января 2023 года ожидаются сильный ветер и морозы до -25°

В Башкирии 13 января 2023 года ожидаются сильный ветер и морозы до -25°

08:05, 13 янв 2023

Завтра, 13 января, В Башкирии ожидаются морозы сильные морозы. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра сообщила пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. 



Согласно информации метеорологов, жителя республики завтра стоит ожидать переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 17 метров в секунду. 

Грядущая ночь выдастся более теплой, нежели предыдущая, но все очень холодной. Температура воздуха составит -14,-19°, а в некоторых районах Башкирии – -20,-25°. Днем ожидается потепление до -10,-15°, а местами даже до -5°. 


На некоторых участках республиканских дорог ожидается образование гололедицы и снежных накатов. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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