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На похоронах Муртазы Рахимова в Уфе стало плохо женщине

На похоронах Муртазы Рахимова в Уфе стало плохо женщине

21:01, 13 янв 2023

В Уфе во время похорон первого президента Башкирии Муртазы Рахимова стало плохо женщине. Об этом с места событий рассказал корреспондент «КП-Уфа».



Церемония прощания состоялась сегодня, 13 января, на Мусульманском кладбище. Проводить Муртазу Губайдулловича в последний путь пришли не только бывшие коллеги и чиновники, но и сотни обычных граждан. Для многих из них смерть Рахимова стала настоящей трагедией. Некоторые с трудом сдерживали эмоции. С одной из пришедших на похороны женщин случилась истерика, от избытка чувств ей даже стало плохо.


Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер на 89-м году жизни 11 января. Путин специально прилетел сегодня в Уфу, чтобы принять участие в церемонии прощания с экс-руководителем региона. Помимо него, с визитом в столицу республики так же приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.


Ранее сообщалось о причинах смерти Муртазы Рахимова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа рахимов муртаза
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