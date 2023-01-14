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Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат представлен к награде

Духовный наставник башкирских батальонов Хамза-хазрат представлен к награде

12:11, 14 янв 2023

Духовного наставника башкирских добровольческих батальонов, несущих службу в зоне военной спецоперации, Хамзу-хазрата Хафизова наградили орденом «Вера и Честь». Его заслуги отметили в Центральном духовном управлении мусульман России, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».



Сейчас имам Хамза-хазрат вернулся домой из зоны СВО, где находился с сентября прошлого года, на короткую побывку. Обратно он уедет в конце января, чтобы снова поддерживать военнослужащих.

Духовным наставником наших бойцов имам стал неслучайно. Когда началась специальная военная операция, он сам попросился на передовую. А до этого в 2017 году ездил с гуманитарной миссией на Донбасс и своими глазами видел обстановку, в которой жили люди. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: телеграм-канал "Башкирский батальон"
Теги: спецоперация награждение
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