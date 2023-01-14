Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Глава Башкирии рассказал о семье из Нефтекамска, в которой воспитываются 16 детей

Глава Башкирии рассказал о семье из Нефтекамска, в которой воспитываются 16 детей

18:57, 14 янв 2023

Радий Хабиров рассказал о многодетной семье из Нефтекамска. Мансаф и Наталья Фатхутдиновы воспитывают сразу 16 детей, причем только пятеро из них родные, а еще для 11 ребят супруги стали приемными родителями. Самому старшему сыну Даниилу – 22 года, и сейчас он участвует в СВО. Парень был ранен и лечился в госпитале, но совсем скоро вернется на передовую. Еще один сын Владислав – учитель музыки, а сын Руслан – музыкант военного оркестра в Алкино. Остальные дети еще маленькие – они ходят в школу и детский сад.



По словам Хабирова особенность этой многодетной семьи в том, что детей тут воспитывают настоящими патриотами, а еще всесторонне развивают их. Все участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях. А еще здесь все поддерживают друг друга и особенно ценят проведенное вместе время.


- В 2022 году Фархутдиновы победили в республиканском конкурсе опекунов, приемных и патронатных семей – заняли первое место в номинации «Лучшая приемная семья». В 2013 году Наталье Александровне вручили медаль «Материнская слава», - рассказал Радий Хабиров, пожелав семье процветания и благополучия.

Читайте также:

Жителя Нефтекамска осудили за ложное сообщение о взрыве
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Нефтекамск
Читайте также

Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми из Краснокамского района
Общество в Башкирии
Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми из Краснокамского района
Каринэ Хабирова подарила школьные принадлежности многодетным семьям из Башкирии
Общество в Башкирии
Каринэ Хабирова подарила школьные принадлежности многодетным семьям из Башкирии
В Башкирии в семье переселенцев из Донбасса родился 6 ребенок
Общество в Башкирии
В Башкирии в семье переселенцев из Донбасса родился 6 ребенок
Стали известны подробности смерти замерзшей девушки в Мечетлинском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности смерти замерзшей девушки в Мечетлинском районе Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: