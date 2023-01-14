Малышка из Миякинского района Башкирии с редким диагнозом наконец-то прилетела в Центр трансплантологии в Москве

19:03, 14 янв 2023

Радостные новости пришли от родственников маленькой Арины Драгиной из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района. В день, когда малышке исполнилось полгода, ее вместе с мамой, наконец, доставили в московский Центр трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Сейчас Арина вместе с мамой находится в палате клиники, где врачи проводят все необходимые осмотры, обследования, а также медицинские манипуляции для улучшения состояния девочки. А ее родные с нетерпением ждут, когда же назначат дату операции по пересадке печени.







- Когда Арина летела в Москву, мы все молились за нее, чтобы полет прошел хорошо. Конечно, ее сопровождал врач-реаниматолог, но мало ли что могло произойти в воздухе. И вот когда уже они приземлились, на скорой их отвезли в клинику и разместили в палате, мы выдохнули. Случилось то, чего мы все очень долго ждали, - признается тетя Арины Наталья.



Сейчас врачам предстоит решить, кто именно станет донором печени для малышки – ее отец или мать. После этого уже будет назначена дата операции.



«ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВСЕМ СПАСИБО»





Напомним, о непростой истории малышки мы писали уже не раз. Арина родилась в многодетной семье и редким и сложным диагнозом – циррозом печени. Врачи делали все возможное, но состояние ребенка резко ухудшалось. В конце декабря у девочки практически отказали все органы, она впала в кому, а родители готовились к самому страшному и даже уже собирались заказывать гробик... Однако в новогоднюю ночь произошло самое настоящее чудо: когда мама в очередной раз позвала свою дочь, Арина неожиданно открыла глазки, начала шевелить ручками и ножками. С того дня состояние малышки стало улучшаться, а когда она уже смогла дышать самостоятельно, без кислородной поддержки, врачи приняли решение о переводе ее в московскую клинику.









- Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным жителям Башкирии, которые откликнулись на нашу беду. Многие помогали материально, поддержкой, советами, добрым словом. Вы не представляете, как нам важна была помощь каждого из вас! Так радостно, что вокруг нас живет столько отзывчивых и добрых людей. Спасибо и врачам, которые помогали Арине и лечили ее. Спасибо всем! – благодарит всех неравнодушных семья Драгиных

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Фото: соцсети