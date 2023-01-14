От преступника до героя: история добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова, которого на СВО прозвали Безбашенным

19:19, 14 янв 2023

На днях стало известно о гибели Безбашенного Фаниса — парня из башкирской глубинки, прославившегося угоном БТР противника на специальной военной операции. Родные и земляки отказываются верить в его смерть: 24-летний Фанис Хусаинов успел обрести имидж парня смелого и невероятно фартового. Сейчас односельчане Хусаинова собирают подписи для его награждения знаком героя. А ведь всё у него начиналось совсем не героически: до спецоперации он побывал на скамье подсудимых пять раз. Как молодой парень из Башкирии, который шел на грани с законом, оказался полезен военным — рассказали корреспонденты издания Уфа1.

Малоизвестные факты









Пытаясь понять, каким Фанис Хусаинов был в миру, UFA1.RU отправился изучать его соцсети. И нашел четыре страницы во «ВКонтакте», которые он вел в разное время, одну за другой.

Первые три страницы мало чем отличаются: репосты из «пацанских» пабликов, задевающие сердца подростков цитаты типа: «Отношение к девушке меняется, если она не ценит то, что ты для нее делаешь». Или вот еще: «Я не ангел и не демон. И совсем не идеал. Ну, такой я получился. Так Господь меня создал!» — это статус на страничке, которую Хусаинов вел с мая по ноябрь 2015-го, то есть в 17 лет.



Последняя запись на третьей странице датирована 23 января 2021 года: «Что тебе мешает быть собой? Уголовный кодекс». Четвертую же он завел незадолго до решения стать добровольцем, в апреле 2022 года, почти на всех фотографиях в этом аккаунте Фанис в камуфляже, репостов нет вовсе, записи только от первого лица (таких всего шесть). И еще эта страница заполнена множеством посланий и пожеланий от подписчиков башкирского героя.



Хусаинов, как известно, попал в добровольцы не с первой попытки. Его не хотели брать из-за судимости. На скамье подсудимых он, как выяснилось, оказывался минимум пять раз.

Дело первое. Апрель 2018 года

Дело второе. Август 2018 года

Дело третье. Январь — февраль 2019 года

Дело четвертое. Сентябрь — декабрь 2020 года





Фанису 19 лет. У него уже есть своя машина, отечественная легковушка. Согласно постановлению Балтачевского межрайонного суда Башкирии от 25 апреля 2018 года, идея украсть канализационные люки пришла в голову приятелю Хусаинова Ильназу Гарифуллину.— Далее Гарифуллин и Хусаинов группой лиц по предварительному сговору, исходя из корыстных побуждений, с целью незаконной наживы и незаконного обогащения, подъехали к тепловым колодцам, после чего умышленно, тайно похитили две чугунные крышки от тепловых колодцев, расположенных на обочине дороги, и скрылись с похищенным имуществом с места происшествия.Суд учел небольшую тяжесть преступления, возраст и деятельное раскаяние подсудимых (в постановлении указано, что они помогали следствию), их имущественное положение и освободил обоих от уголовной ответственности, назначив им судебный штраф по 5 тыс. на каждого.— Вещественные доказательства — разбитые части чугунных крышек — вернуть по принадлежности после вступления постановления в законную силу, — резюмировал судья.Фанису Хусаинову 20 лет. На этот раз на скамье подсудимых рядом с ним — Динис Гарифуллин, Рифат Арсланов и Рустем Садртдинов. Вновь кража группой лиц по предварительному сговору, но теперь со значительным ущербом и умышленным уничтожением имущества потерпевшего (п. п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 167 УК РФ). Дело рассматривает всё тот же Балтачевский межрайонный суд.— Арсланов, Гарифуллин, Садртдинов и Хусаинов Ф.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью незаконной наживы и незаконного обогащения, воспользовавшись темным временем суток и тем, что за их действиями никто не наблюдает, незаконно проникли во двор хозяйства [потерпевшей], — уточняются обстоятельства в постановлении суда.Далее перечисляется похищенное: литые диски, разного исполнения и стоимостью, всего 12 штук, четыре зимние шины на шипах, автомобильный компрессор (вытащили из салона автомобиля во дворе), два разных набора автомобильных ключей (за 730 и 4,9 тыс. рублей) и автомагнитола Pioneer. Всё похищенное следствие оценило в 25,6 тыс. рублей. Но это еще не всё.Прежде чем покинуть частную территорию, они опрокинули на бок автомобиль «Ока», принадлежащий той же потерпевшей. Повреждения левого крыла, крыши и левой двери оценили в 7,1 тыс. рублей.Суд учел положительные характеристики с места жительства, полное признание вины и деятельное раскаяние, добровольную компенсацию ущерба (часть украденного вернули, еще часть компенсировали деньгами). Всех четверых приговорили к обязательным работам, по 200 часов на каждого.Фанису всё еще 20 лет. И вновь кража группой лиц по предварительному сговору. С Хусаиновым вновь судят Диниса Гарифуллина, которого обвиняют еще и в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего.Исходя из описания в постановлении суда, Гарифуллин стал свидетелем чужой драки и воспользовался невыгодным положением потерпевшего, чтобы вытащить у него ключи и угнать машину, которую тут же, проехав всего 200 метров, опрокинул в левый кювет. По какой-то причине хозяин машины не забрал ее сразу же. И спустя примерно полтора часа после совершенного ДТП Гарифуллин вернулся туда вместе с Хусаиновым.— Гарифуллин и Хусаинов около 23:00 часов, находясь на [месте ДТП], умышленно похитили из салона автомобиля аккумуляторную батарею, автомагнитолу, радиоантенну, набор ключей, багажник для крыши автомобиля, удлинитель с катушкой длиной 30 метров, две аудиоколонки, металлический ящик для инструментов и скрылись с места происшествия; всё похищенное оценили в 5,2 тысячи рублей.И вновь — полное признание вины, раскаяние, помощь следствию, характеристики с места жительства и учебы (теперь уже удовлетворительные, а не положительные), молодой возраст: всё это суд учел и приговорил Хусаинова к двум годам условного срока и еще двум годам испытательного.

Фанису Хусаинову 22 года. Его судят за кражу группой лиц по предварительному сговору и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Интересы подростков защищены законом, поэтому мы не можем раскрыть обстоятельства. Известно, что их было двое, уголовное дело в отношении обоих прекращено в связи с примирением сторон. В отношении Фаниса Хусаинова судья вынес обвинительный приговор.

Дело пятое. Январь — февраль 2021 года

Долги

Семья

Как Фанис стал Безбашенным









Незадолго до своего 23-летия Хусаинов попал под суд сам, без товарищей. В материалах суда указано, что он явился с повинной, раскаянием и признанием вины в краже украшений из шкатулки знакомой женщины.— Похитил золотую цепочку с кулоном стоимостью 25 тыс. рублей, золотое кольцо стоимостью 10 тыс. рублей и скрылся с места происшествия, — уточняется в постановлении судьи (той же, что рассматривала предыдущее дело — с подростками).Надеяться на условку уже бессмысленно, Хусаинов получает полтора года колонии. А с учетом еще не отбытого наказания за предыдущее преступление судья постановила изолировать вора от общества на три года. Плюс компенсация материального ущерба потерпевшей.К этому времени, как следует из постановления суда, у Фаниса появился ребенок.Согласно базе судебных приставов, с финансами у Хусаинова тоже не всё гладко. На его имя открыты исполнительные производства на общую сумму более 153 тыс. рублей (это без учета исполнительского сбора приставов, то есть плата за их труд по взысканию). В том числе 115 тыс. рублей по кредитам, 30,5 тыс. рублей административных штрафов (500 рублей, очевидно, штраф ГИБДД, и еще 30 тыс. — административное правонарушение), а также долг физлицу — 8,1 тыс. рублей.Как сообщалось ранее, пойти добровольцем Фанис решил внезапно, еще в мае, отдыхая за просмотром телевизора.К сожалению, связаться с родственниками Фаниса оказалось почти невозможно, люди, которые хорошо знают героя по бытовой жизни, отказываются о нём говорить. Их нежелание общаться легко понять — о гибели парня говорят еще с декабря, и однажды он уже опровергал информацию о своей смерти. Закрыта для комментариев сейчас и его мать.Выяснилось, что живет она в соседнем регионе, в пермском селе недалеко от границы с Башкирией, примерно в 100 км от Новокайпаново.До лета 2022 года на странице мамы Фаниса в соцсети были в основном репосты рецептов, как целительных, так и кулинарных, розыгрышей, гороскопов, лотерей. Иногда молитвы. И много фотографий, где она с девочкой-подростком (скорее всего, это дочь) либо с мужчиной (судя по счастливым улыбкам, своим супругом). Кадры сделаны в разных уголках России, в основном это северные города. Фотографии с сыном можно пересчитать по пальцам одной руки, сняты они на крупных семейных празднествах.Всё поменялось прошлым летом: на стене женщины больше нет рецептов, теперь там много молитв и фотографий сына, в том числе собранных в сентиментальные видеоролики.— Фанис уже взрослый, по Конституции гражданин России может жить в любой точке страны, — как в один голос ответили корреспонденту Уфа1 главы Татышлинского района Фанур Шайхисламов и Буль-Кайпановский сельсовета Флюр Зиннатуллин.Кстати, ни тот, ни другой пока что не подтверждают гибель Безбашенного Фаниса, о которой ранее редакции сообщили сразу два разных источника, в том числе его сослуживцы. У чиновников пока нет на руках никаких документов или других доказательств.Сослуживцы Хусаинова делиться впечатлениями о нём тоже не спешат. У них свой резон.— Чем меньше высовываешься, тем дольше живешь, — комментируют военные.Первое публичное упоминание о 24-летнем Фанисе Хусаинове мы нашли в провластном Telegram-канале.— Доброволец из Татышлинского района (отряд «Барс-17») угнал из расположения ВСУ целый БТР! Сейчас находится у себя на малой родине, получил отпуск по ранению. Послезавтра, по собственному желанию, герой убывает по мобилизации, — это было опубликовано 26 сентября.Имя и некоторые детали его биографии стали известны только на следующий день, 27 сентября, благодаря авторам того же канала.— Нашли нашего героя, его зовут Фанис Хусаинов, выяснилось, что на угнанном БТР он вывез раненого командира, — сообщили в том же Telegram-канале.Они рассказали, что Фанис родился в селе Новокайпаново, окончил сельхозколледж, где выучился на тракториста, а в 2016–2017 годах прошел срочную службу в подразделении в Цхинвале (Южная Осетия).Тогда же информацию подхватили СМИ. И дословно, лишь добавив пару строк от себя, изложила на своей странице во «ВКонтакте» администрация Татышлинского района.

Напомним, Хусаинов ушел добровольцем в июне 2022 года. В начале сентября его в одиночку отправили на спецзадание. Случайно ли или по плану, но произошел бой, в ходе которого Фанис убил двух солдат украинской армии, а одного взял в плен. Согласно распространенной ранее информации, еще трое в ходе боя ретировались, а Хусаинов завладел БТР. Спустя два дня расположение попало под обстрел, Хусаинова контузило, и, несмотря на это, он вытащил из-под завалов земляка и доставил его в госпиталь. А на следующий день спас раненого командира — вывез его из боя на угнанном ранее БТР.



Родные Фаниса в его гибель не верят и надеются встретить его дома живым и невредимым.



— Мин ышанмайым (башк. — «Я не верю!» — Прим. ред.)! — прокомментировала мать Фаниса Хусаинова 2 января пост со стихотворением на башкирском языке, посвященным, очевидно, сыну.

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Фото: соцсети